Złe wieści dla frankowiczów. Kredyty właśnie podrożały

Szwajcarski Bank Narodowy w komunikacie podał, że od dziś zostaje podniesiona główna stopa procentowa o 50 punktów bazowych do poziomu 1 procenta. To trzecia kolejna podwyżka stóp w 2022 roku.

W opublikowanym komunikacie Szwajcarski Bank Narodowy podał, że od 15 grudnia zostaje podniesiona o 50 punktów bazowych podstawowa stopa procentowa do 1 procenta. To jest już trzecia podwyżka stóp w tym roku. We wrześniu zdecydowano o podwyżce 75 punktów bazowych.

Obecny poziom stóp procentowych w Szwajcarii jest najwyższy od 14 lat, gdy panował światowy kryzys finansowy wywołany krachem na amerykańskim rynku bankowym. Prze ostatnie lata, chcąc ograniczyć aprecjację franka szwajcarskiego, bank centralny utrzymywał ujemne stopy procentowe.

- Nie można wykluczyć, że dodatkowe podwyżki kluczowej stopy procentowej będę jeszcze konieczne po to, aby zapewnić stabilność cen w średnim okresie, najbliższych miesięcy - czytamy w oświadczeniu SNB dotyczącym strategii polityki pieniężnej.

Podwyżka stóp jest wynikiem rosnącej inflacji, która jest znacząco wyższa od celu wyznaczonego na 1 procent. W październiku wyniosła 3 procent, podobnie jak w listopadzie i jest na najniższym poziomie spośród wszystkich państw europejskich. Szczyt inflacji został odnotowany w sierpniu tego roku gdy odnotowano 3,5 procent.

Przedstawiciele banku centralnego na tradycyjnym, dorocznym spotkaniu z członkami Rady Federalnej, czyli szwajcarskiego rządu, podkreślali w listopadzie, że przedmiotem obaw są wysokie ceny energii elektrycznej i gazu, które znacząco mogą wpływać na początku 2023 roku na poziom inflacji.

Dla ponad 600 tysięcy polskich kredytobiorców, którzy maja kredyty hipoteczne denominowane we franku szwajcarskim decyzja szwajcarskiego banku oznacza kolejny wzrost miesięcznych rat.

