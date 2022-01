Złe wieści dla kredytobiorców. RPP przyspiesza

We wtorek, 4 stycznia na przyspieszonym posiedzeniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomiści są zgodni – zapadnie decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych, co oznacza wyższe raty dla kredytobiorców. Większość analityków obstawia podwyżkę o 0,5 pkt proc.

To tylko kolejna z serii podwyżek, część ekonomistów uważa, że stopy docelowo mogą osiągnąć poziom 4 proc.

Dla kredytobiorców oznacza to raty wyższe o kilkaset złotych.

Rada Polityki Pieniężnej najwyraźniej przyspiesza. Pierwsze w nowym roku posiedzenie odbędzie się nie 12 stycznia – jak wcześniej zakładano – a już we wtorek 4 stycznia. To o tyle niecodzienny ruch, bo harmonogram posiedzeń ustalany jest na cały rok i to pierwszy taki przypadek odstępstwa od ustalonego wcześniej terminu.



– Posiedzenie RPP zostało przesunięte z dnia 12 stycznia 2022 r. na 4 stycznia 2022 r. ze względów czysto technicznych. Wynikło z innych zobowiązań i dyspozycyjności kilku członków RPP – tłumaczył prezes Adam Glapiński. Część analityków podejrzewa jednak, że Rada po prostu przyspiesza zacieśnianie polityki pieniężnej.



Bo co do tego, że Rada ponownie podniesie stopy nikt z ekonomistów nie ma wątpliwości – spory dotyczą jedynie skali podwyżek. Większość ekonomistów jest zdania, że główna stawka wzrośnie o 0,5 pkt proc. z obecnych 1,75 do 2,25 proc., chociaż niektórzy – jak np. Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska – uważają, że podwyżka może być większa i wynieść 0,75 pkt proc.

Stopy gonią inflację

Właśnie przesunięcie posiedzenia nasila spekulacje o wyższej podwyżce stóp procentowych. Ekonomiści zwracają również uwagę, że wcześniejsze posiedzenie RPP oznacza, że Rada będzie podejmowała decyzję nie znając wstępnych odczytów inflacji za grudzień – Główny Urząd Statystyczny opublikuje te dane dopiero w piątek 7 stycznia.



Goldman Sachs przewiduje, że odczyt grudniowej inflacji pokaże jej przyspieszenie do 8,2 proc rok do roku z 7,8 proc. w listopadzie.



To będzie czwarta z rzędu podwyżka stóp procentowych. W poprzednich krokach – cykl zacieśniania polityki pieniężnej rozpoczął się w październiku - stopy wzrosły o 1,65 pkt proc., a główna stopa NBP wzrosła z 0,1 proc. do 1,75 proc. To jej najwyższy poziom od 2014 r. Jest o 0,25 pkt proc. wyższy niż przed pandemią, gdy przez pięć lat utrzymywano stopy na poziomie 1,5 proc.

To nie ostatnia podwyżka

A na tym najprawdopodobniej nie koniec, cześć ekonomistów uważa, że docelowo stopy procentowe mogą osiągnąć poziom 4- 4,5 proc.



"Zgadzamy się także z oceną, że o ile nic nieoczekiwanego się nie wydarzy – biorąc pod uwagę zwłaszcza zmieniające się warunki gospodarcze i przebieg pandemii – dalsze podwyżki stóp mogą być potrzebne, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji" – napisał Adam Glapiński w opublikowanym 23 grudnia br. artykule dla "Obserwatora finansowego".

