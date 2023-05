Złoto drożeje w dużej mierze przez Amerykanów

Zwyżki cen złota są związane z polityką Fedu i oczekiwanym obniżeniem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych; wynikają też ze słabości dolara i problemów regionalnych banków w USA - oceniają analitycy.

W nocy ze środy na czwartek (z 4 na 5 maja) notowania kontraktów terminowych na złoto na nowojorskim rynku Comex chwilowo przekroczyły 2080 dolarów za uncję, przebijając rekord z sierpnia 2020 r. W czwartek po południu ceny ustabilizowały się na poziomie ok. 2050 dolarów za uncję.

Są obawy, że może się pojawić silniejsze spowolnienie gospodarcze

Jak powiedział Marcin Brendota z Biura Maklerskiego Alior Banku, zwyżki można wiązać z polityką monetarną Fedu i komunikatem po posiedzeniu. W środę Rezerwa Federalna podniosła główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc.

- Komunikat po posiedzeniu Fedu sugerowałby, że być może dochodzimy do szczytu stóp procentowych. W wycenie instrumentów pochodnych na stopę procentową widać, że oczekiwania rynkowe skłaniają się ku obniżkom stóp gdzieś w drugiej połowie roku. W sytuacji oczekiwanych obniżek stóp procentowych instrumenty nieprzynoszące stałego dochodu, jak złoto, często wówczas zachowują się lepiej. W ostatnich cyklach obniżek stóp procentowych złoto zyskiwało na wartości - zauważył analityk.

Z drugiej strony - mówił - są obawy, że może się pojawić silniejsze spowolnienie gospodarcze, co uzasadniałoby obniżki stóp procentowych.

- W komunikacie po posiedzeniu Fedu było dość niejasne wskazanie na gospodarkę, czy jest w dobrej kondycji, czy słabszej. W sytuacji niepewności gospodarczej i jednocześnie obniżek stóp na złoto jest większy popyt - stwierdził Brendota.

- Jeżeli faktycznie będą inicjowane obniżki stóp, spodziewałbym się wzrostu cen złota - ocenił.

Zwykle gdy dolar jest słaby, to złoto jest mocniejsze

Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ wskazał natomiast, że zwyżki cen złota wynikają ze słabości dolara i upadku regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych.

- Zazwyczaj, gdy dolar jest słaby, to złoto jest mocniejsze. Po drugie, część inwestorów traktuje złoto jako alternatywę wobec tego, co się dzieje z bankami regionalnymi w Stanach Zjednoczonych: chodzi o upadek Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank. Kapitał szuka innych możliwości; część ludzi wybiera bitcoina, część złoto - powiedział Rogalski.

Amerykański First Republic Bank został w poniedziałek przejęty przez federalną korporację FDIC, a następnie sprzedany bankowi JPMorgan Chase. To druga największa upadłość banku w historii USA. Doszło do niej niecałe dwa miesiące po tym, jak podobny los spotkał dwa inne amerykańskie banki regionalne: Silicon Valley Bank i Signature Bank.

