Złoto przestało drożeć. Czy to koniec "bezpiecznej przystani"?

Notowania złota zakotwiczyły w okolicach 1800 dolarów za uncję i na próżno oczekiwać wybicia. Mimo kolejnych fali pandemii i najwyższej od lat inflacji ceny złota nie rosną. Kruszec stracił status „bezpiecznej przystani?”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rok tańszego złota

Wreszcie, chociaż ubiegły rok dla inwestujących w złoto nie był zbyt udany, to warto podkreślić, że mimo iż notowania kruszcu nie rosły, to stabilizacja nastąpiła na dość wysokim poziomie. Poprzednie dwa lata – 2019 i 2020 – były bowiem okresem szybkiego wzrostu ceny tego metalu szlachetnego (odpowiednio o 18,9 i 24,4 proc.). Potencjał do dalszych wzrostów znacznie się zatem skurczył.Co dalej? Dobrych wiadomości raczej nie ma. Większość analityków nie oczekuje zdecydowanego wybicia kursu w najbliższych miesiącach. Wręcz przeciwnie. Analitycy Credit Suisse nie wykluczają znaczącej przeceny złota, która sprowadziłaby notowania nawet do okolic 1565-1561 dol. w kolejnym roku. Ich zdaniem rosnące realne rentowności obligacji w USA są głównym negatywnym czynnikiem dla złota.- Obecnie ryzyko inflacyjne sprawia, że niektórzy inwestorzy trzymają się swoich inwestycji w złoto, ale uważamy, że dalszy wzrost realnych rentowności w USA i silniejszy dolar osłabi czynniki wspierające w nadchodzących kwartałach – powiedział cytowany przez Reutersa analityk UBS Giovanni Staunovo.Na korzyść takiego niekorzystnego dla złota scenariusza przemawia również to, że w tym roku oczekiwania na podwyżki stóp Fed się zmaterializują. Spodziewane są trzy podwyżki, co będzie solidnym czynnikiem umocnienia dolara.Z drugiej strony - nawet jeśli wziąć pod uwagę poziom inflacji - nawet ubiegłoroczny spadek cen złota pozwolił na ograniczenie strat z tytułu rosnących cen w porównaniu z trzymaniem oszczędności w gotówce.