Złotowe depozyty międzybankowe - wyliczenia GPW Benchmark - 2020-05-11

2020-05-11

Termin* WIBID** WIBOR*** on_bid 0,07 0,37 tn_bid 0,10 0,40 w1 0,31 0,51 w2 0,33 0,53 m1 0,44 0,64 m3 0,48 0,68 m6 0,49 0,69 y1 0,55 0,75

*Środki na:

O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś



T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra

1 W - tydzień

2 W - 2 tygodnie

1 M - 1 miesiąc

3 M - 3 miesiące

6 M - 6 miesięcy

1 Y - rok.

**WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków;

***WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.