Złotówka na rollercoasterze. Czy dolar przebije granicę 5 zł?

Niekwestionowanym zwycięzcą dzisiejszych notowań jest frank szwajcarski. W ciągu dnia jego wartość przekroczyła 4,91 złotego. Dolar amerykański był wyceniany na 4,85 złotego a euro na 4,88 złotego. Godziny wieczorne przyniosły uspokojenie na rynkach walutowych, co pozwoliło polskiej walucie nieco się wzmocnić.

Bez wdawania się w szczegóły można powiedzieć, że polski złoty jest najsłabszy od 20 lat w stosunku do najważniejszych walut światowych. Dodatkowo brak jest jednobrzmiących sygnałów, które pozwoliły ocenić, jaki może być testowany poziom notować w ciągu najbliższych dni.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, podsumowującej obrady Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP Adam Glapiński przedstawiał względnie optymistyczne założenia dotyczące spadku inflacji w 2023 roku do poziomu jednocyfrowego. Dodatkowo sugerował, że pojawia się na horyzoncie nadzieja, na możliwe rozpoczęcie łagodzenia restrykcyjnej polityki pieniężnej i obniżki stóp procentowych.

Dziś jednak przedstawiono projekcję inflacji przygotowaną przez ekspertów z NBP i mówiąc delikatnie nieco ona odbiegała od oficjalnej linii, przedstawionej kilka dni wcześniej. Pesymizm dotyczy tego, że szczyt inflacji może się przesunąć o kilka miesięcy, a to oznacza, że liczona średniorocznie może wynosić nawet 15 procent. Dla rynków finansowych to był czytelny sygnał do wyprzedaży naszej waluty. W szczytowym momencie dolar był wyceniany na 4,84 złotego, euro 4,82 a frank szwajcarski nawet 4,91 złotego.

Na szczęście złe emocje opadły, a może też chwilowo wyczerpała się presja na dalsze osłabienie kursu. Po godzinie 18.00 frank szwajcarski był wart 4,88 złotego, euro 4,81 , a dolar amerykański 4,78 złotego.

Bardzo trudno jest ocenić, jakie mogą dalej pojawić się impulsy rynkowe. Bez wątpienia ogromne znaczenie będą miały jutrzejsze komunikaty o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, Francji i w Niemczech. Pierwszy sygnał nadejdzie jednak z Chin, które opublikują informacje o wzroście PKB w pierwszym półroczu tego roku. Dodatkowo banki centralne Nowej Zelandii i Kanady będą decydować o ewentualnych podwyżkach stóp procentowych.

Podobnie jak to się działo w ostatnich dniach w Polsce, analitycy zastanawiają się, jaki poziom kursu złotego jest akceptowalny przez NBP. Być może jedna, nawet niewielka wartościowo interwencja na rynku walutowym, byłaby sygnałem, że po prostu nie wypada, aby w kantorach trzeba było płacić 5 złotych za euro, dolara i franka szwajcarskiego.

