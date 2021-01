Złotówkę czeka stabilizacja

Do końca tygodnia EUR/PLN powinien pozostać stabilny, a próby umocnienia złotego można spodziewać się w przyszłym tygodniu - ocenił ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień. Dodał, że rentowności krajowych 10-letnich SPW wzrosły w ślad za bundem i w najbliższym czasie pozostaną w przedziale 1,2-1,3 proc.

"Spodziewam się, że do końca tygodnia EUR/PLN pozostanie stabilny, w okolicy 4,53. Mocniejszego ruchu i próby umocnienia złotego do 4,50/EUR można spodziewać się na początku przyszłego tygodnia. Nawet przy sprzyjającym otoczeniu dla dolara, wydaje się że w tym momencie ważniejsze jest to, że indeksy rynków wschodzących wciąż rosną. Chiński juan znajduje się w konsolidacji i to, w którą stronę pójdzie zadecyduje o sentymencie, jednak nie spodziewam się, żeby nastawienie do EM się popsuło. W tym otoczeniu rynek będzie testował niższe poziomy EUR/PLN" - powiedział Wojciech Stępień.

W jego ocenie czwartkowa decyzja EBC jest zgodna z oczekiwaniami rynku, a konferencja miała optymistyczny wydźwięk.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne.

EUR/PLN rozpoczął dzień kierując się w dół w stronę 4,526, jednak w ciągu dnia lekko rósł i około godz. 16 znajdował się w okolicy dziennego maksimum na 4,532.

Rynek długu

"W czwartek rentowności krajowych SWP lekko poszły w górę na środku i długim końcu krzywej. Wydaje się, że jest to konsekwencja szerszego trendu i wzrostów na niemieckim bundzie. Rosnące oczekiwania na ożywienie gospodarcze i wzrost inflacji w kolejnych kwartałach napędza wzrosty rentowności. Spodziewam się, że w najbliższym czasie krajowe 10-latki pozostaną w przedziale 1,2-1,3 proc. i nie pogłębią styczniowych minimów" - ocenił Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,109 proc. (+1,9 pb), a niemieckich -0,496 proc. (+3,2 pb).