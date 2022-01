Złoty będzie stabilny. Rentowności SPW mogą zniżkować

Kurs EUR/PLN w przyszłym tygodniu powinien stabilizować się w okolicy poziomu 4,55 - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem dominujący na rynkach sentyment związany ze spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych m.in. w USA, będzie sprzyjał umocnieniu także na krajowym rynku długu.

"Trzymałbym się tego, że będziemy obserwować podejście eurodolara pewnie nie dalej jak do 1,1550, ale te okolice możemy zobaczyć oraz stabilizację EUR/PLN w okolicy 4,55. To jest po prostu konsekwencja tego, że rynek kontestuje komentarze ze strony Fed. Innych czynników krótkoterminowo nie ma, ponieważ przyszły tydzień jest pusty jeżeli chodzi o znaczące dane makroekonomiczne" - powiedział starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

We wtorek podczas przesłuchania przed Komisją Bankową Senatu USA szef Fed Jerome Powell powiedział, że Fed użyje swoich narzędzi, by zatrzymać inflację i nie zawaha się podnosić stóp proc. do czasu jej zatrzymania.

Po godzinie 16.15 kurs EUR/PLN tracił 0,07 proc. i był notowany na 4,539, USD/PLN rósł 0,16 proc. do 3,971 a EUR/USD zniżkował o 0,24 proc. do 1,143.

RYNEK DŁUGU

Piotr Popławski wskazał, że panujący na rynkach sentyment będzie sprzyjał spadkom rentowności na krajowym rynku długu.

"Jeżeli mówimy o spadku oczekiwań na podwyżki stóp proc. w USA, w Polsce, to będziemy obserwować umocnienie na rynku długu. Dodatkowo, płynność na krajowym rynku pozostaje na niskim poziomie, co sprawia, że mogą się tu dziać naprawdę różne rzeczy, jednak kierunkowo stawiałbym na niższe rentowności" - powiedział ekonomista.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o 3,8 pb do 1,747 proc., a niemieckich rosną o 3,2 pb do -0,054 proc.

piątek piątek czwartek 16.28 09.49 15.35 EUR/PLN 4,5391 4,5348 4,5339 USD/PLN 3,9730 3,9527 3,9503 CHF/PLN 4,3551 4,3415 4,3407 EUR/USD 1,1425 1,1473 1,1477 DS1023 3,13 3,30 3,30 PS1026 3,86 3,84 3,8 DS0432 4,00 3,97 3,93

