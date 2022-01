Złoty bliżej 4,60. Rentowności SPW pójdą w górę

Choć wiele czynników wspiera złotego, to przy spodziewanym umocnieniu dolara kurs EUR/PLN może kierować się w stronę poziomu 4,60 - ocenił ekonomista BNP Paribas Polska, Wojciech Stępień. Jego zdaniem wtorkowe spadki rentowności SPW to jedynie korekta w trendzie wzrostowym, a krajowa krzywa wróci powyżej poziomu 4 proc.

Po południu kurs EUR/PLN znajduje się tuż powyżej poziomu odniesienia, w okolicy 4,54, a USD/PLN zniżkuje o 0,1 proc. do 4,00. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,134.

Na początku tygodnia dochodowości 2-latek poprawiły ok. 10-letnie maksimum, a papiery 5- i 10-letnie były najwyżej od 8 lat.

Wtorek przyniósł odreagowanie i spadki dochodowości na całej długości krzywej, w tym największe na jej krótkim końcu.

"Początek roku to bardzo dobre zachowanie się walut naszego regionu, którym pomaga stabilny dolar. W końcu pomagają także podwyżki stóp procentowych - w tej kwestii przełomowa mogła być mocna podwyżka w Czechach. Zobaczyliśmy także nieco lepsze dane o bilansie handlowym Czech i Węgier i czekamy na czwartkowy odczyt w kraju (godz. 14.00 - PAP). Jednak najważniejszym czynnikiem dla złotego będzie zachowanie dolara" - powiedział Wojciech Stępień.

"Jeżeli EUR/USD wróci do spadków, to mimo wszystko raczej nie spodziewałbym się dalszego umocnienia złotego. W najbliższym czasie bardziej prawdopodobne jest, że EUR/PLN będzie bliżej poziomu 4,60" - ocenił.

Ekonomista zwrócił uwagę, że obecnie dolar ma problemy, żeby się umocnić pomimo wielu mocnych jastrzębich sygnałów o przyszłej polityce Fed.

"Cztery podwyżki stóp procentowych są już w cenie obligacji, rynek pozycjonuje się na podwyżkę w marcu, a mimo to nie widać umocnienia dolara. W poprzednich cyklach podwyżek notowania EUR/USD wyznaczały minimum mniej więcej w momencie startu zacieśniania polityki monetarnej, jednak teraz wydaje się, że rynek przedwcześnie liczy na dołek kursu" - powiedział Stępień.

"Spodziewamy się, że to jeszcze nie koniec umocnienia dolara i wydaje się, że o ile do środowych CPI z USA (godz. 14.30 - red.) będzie trwała konsolidacja, to w kolejnych dniach szanse na mocniejszego dolara będą wyższe i w najbliższym czasie zobaczymy 1,12/EUR, a być może nawet poziom 1,11. Dopiero tam może utrwalić się lokalne minimum" - dodał.

Po południu kurs EUR/PLN znajduje się tuż powyżej poziomu odniesienia, w okolicy 4,54, a USD/PLN zniżkuje o 0,1 proc. do 4,00. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,134.

RYNEK DŁUGU

Na początku tygodnia dochodowości 2-latek poprawiły ok. 10-letnie maksimum, a papiery 5- i 10-letnie były najwyżej od 8 lat. Wtorek przyniósł odreagowanie i spadki dochodowości na całej długości krzywej, w tym największe na jej krótkim końcu.

"Dziś na krajowym rynku długu mamy odreagowanie, jednak zdecydowanie ciągle trzeba zakładać, że rentowności są w trendzie wzrostowym. Krzywa dochodowości dotarła do 4 proc. i może to być poziom stabilizujący notowania, ale będzie on raczej dolnym ograniczeniem przedziału. Nie ma zbyt dużej przestrzeni do dalszej korekty w dół i spodziewam się, że w najbliższym czasie będziemy obserwowali poziomy 4,0-4,3 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez większych zmian na poziomie 1,769 proc., a niemieckich utrzymują się tuż poniżej bariery 0,0 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.23 09.46 15.35 EUR/PLN 4,5406 4,5387 4,5398 USD/PLN 4,0057 3,9997 4,0193 CHF/PLN 4,3272 4,3249 4,3409 EUR/USD 1,1335 1,1347 1,1295 DS1023 3,480 3,560 3,610 PS1026 4,02 4,00 4,08 DS0432 3,98 3,95 4,02

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl