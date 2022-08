Złoty cierpi, ale szansa na odreagowanie już za kilka dni

Polska gospodarka zmaga się z wieloma problemami, co zniechęca globalny kapitał do lokowania środków denominowanych w polskiej walucie. Cierpi na tym złoty, którego głównym problem leży jednak gdzie indziej.

Na przestrzeni tygodnia złoty osłabił się do dolara o ponad 20 groszy, a do euro o ponad 10 groszy, co można rozpatrywać w kategorii potężnych ruchów.

Złoty znajduje się pod presją odpływu globalnego kapitału, a silny dolar względem euro determinuje ogromną słabość polskiej waluty.

Analitycy szans na zatrzymanie rajdu dolara upatrują w zbliżającej się konferencji w Jackson Hole, na której głos ws. polityki monetarnej zabierze prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell.

Złoty na przestrzeni zaledwie pięciu dni stracił do dolara ponad 20 groszy, a bieżący kurs USD/PLN znajdujący się w okolicach poziomu 4,81 od historycznych maksimów dzieli zaledwie kilka groszy.

Do euro złoty stracił ponad 10 groszy, a kurs EUR/PLN przynajmniej chwilowo zakotwiczył przy 4,78.

Dolar jest więc wart więcej od euro i to jedna z przyczyn mocnej przeceny złotego.

- Problemy euro nie mogą dziwić, zwłaszcza, że od miesięcy obserwujemy tam konsekwentny ruch spadkowy. Pokonanie parytetu może ten trend umocnić, a to nie są dobre wiadomości dla złotego. Status naszego rynku oznacza, że w takich sytuacjach złoty traci zwykle jeszcze mocniej do dolara i to właśnie teraz obserwujemy. Wyznacznikiem koniunktury są europejskie ceny energii - jeśli coś w tym nieciekawym obrazie zmieni się na lepsze, euro i złoty będą mogły liczyć na odreagowanie. Na razie jednak mamy kontynuację presji - wskazuje Przemysław Kwiecień z XTB.

Wszystkie oczy na Powella

W czwartek, 25 sierpnia startuje coroczne sympozjum w amerykańskim Jackson Hole. Na konferencji spotykają się szefowie banków centralnych, ekonomiści, urzędnicy i przedstawiciele instytucji finansowych. I to właśnie retoryka, jaką usłyszymy na tym wydarzeniu może okazać się kluczowa dla krótkoterminowego sentymentu do dolara, co nie pozostanie bez wpływu na euro i złotego.

Łukasz Zembik z DM TMS Brokers wskazuje, że rynek liczy na zwrot w polityce monetarnej Fed-u podczas najbliższego sympozjum w Jackson Hole. Wskazuje przy tym na zaszłości historyczne.

- Inwestorzy pamiętają, że podczas tego wydarzenia poprzedni bankierzy centralni zapowiadali istotne ruchy. W 2015 roku Bernanke - ówczesny prezes Fed - zasygnalizował drugą rundę łagodzenia polityki pieniężnej. Wówczas na rynkach pojawił się optymizm. Historia oczywiście nie musi się powtórzyć. Ostatnie umocnienie dolara świadczy o tym, że jednak rynek zaczyna coraz mniej liczyć na złagodzenie tempa zacieśniania przez Rezerwę Federalną. Wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego, które pojawiły się w minionym tygodniu, zdecydowanie osłabiły te nadzieje - komentuje analityk.

Dodaje, że ewentualne osłabienie dolara mogłoby być możliwe, gdyby z wypowiedzi Powella wynikało, że we wrześniu bardziej prawdopodobna będzie zmiana kosztu pieniądza w USA o 50 punktów bazowych, a nie jak zakłada rynek o 75.

- Jeśli jednak gdzieś między wierszami Powell wskaże poziom 75 pkt. baz., wówczas dolar pozostanie mocny. Wiemy jednak, że prezes Fed jest dużym dyplomatą i prawdopodobnie będzie starał się dać jak najmniej wskazówek, zostawiając sobie duże pole manewru - konkluduje Zembik.

Marek Rogalski z DM BOŚ również uważa, że jeżeli z Rezerwy Federalnej popłynęłyby sygnały sugerujące rychłe złagodzenie podejścia (przejście z trybu podwyżek o 75 p.b. na ruchy po 25 p.b. i możliwe zakończenie cyklu najpóźniej w I kwartale 2023 roku), to dolar szybko by na nie zareagował.

Czy dolar przestanie się umacniać i tym samym kurs EUR/USD powróci powyżej parytetu (obecnie jest 0,992) przekonamy się najwcześniej w piątek. Do tego czasu brak będzie jakichkolwiek sygnałów fundamentalnych, wobec czego ewentualne zawirowania na rynku walutowym będą wynikiem spekulacji i nie powinny mieć trwałego charakteru.

