Rada Polityki Pieniężnej w listopadzie zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Po tej zaskakującej decyzji doszło do umocnienia złotego.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończonym 8 listopada posiedzeniu zdecydowała się nie obniżać stóp procentowych, co jest zaskoczeniem, gdyż prognozy zakładały obniżkę o 25 punktów bazowych.

Po listopadowej decyzji RPP kurs złotego skokowo w górę

Po ogłoszeniu decyzji Rady w środę po godz. 15 doszło do umocnienia krajowej waluty. Kurs euro spadł z poziomu 4,45 zł do nieco ponad 4,43 zł, kurs dolara z 4,18 zł zanurkował do 4,15 zł, frank odnotował spadek z 4,64 do 4,61 zł, a funt z 5,15 zł do 5,09 zł.

Jak zauważył w swoim środowym komentarzu Łukasz Stefanik z domu maklerskiego XTB, złotego powinno też wspierać obserwowane umocnienie euro w stosunku do dolara.

"Z drugiej strony, w przypadku powrotu spadków kursu euro do dolara, złoty może zacząć tracić, przez co będzie istniało ryzyko wymazania wzrostów wywołanych wynikami wyborów" – zauważył Stefanik.

Ostatnie umocnienie złotego wbrew ogólnym trendom na światowych rynkach analitycy przypisali zmianom po wyborach, gdy władza przejdzie w ręce bardziej proeuropejskiej opozycji, co między innymi zwiększa znacznie szanse na odblokowanie unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W październiku obserwowano rajdy na wszystkich polskich aktywach, gdy w górę szły także wyceny polskich spółek, a w dół – rentowności polskich obligacji.