Złoty i obligacje pozostaną stabilne

W najbliższym czasie zarówno kurs EUR/PLN jak i rentowności krajowych obligacji skarbowych powinny pozostać bez większych zmian - oceniają ekonomiści.

"Wydaje się, że w najbliższym czasie EUR/PLN powinien pozostawać w okolicy 4,45-4,46. Złoty dostosował się do negatywnych tendencji po tym, jak zaskakująco w sierpniu w strefie euro wystąpiła deflacja i EBC ocenił, że taki stan może utrzymać się do początku 2021 roku. To powstrzymuje kurs przed powrotem do poziomu 4,40. Ponadto złoty przestał pozytywnie reagować na sam fakt występowania wzrostu gospodarczego, a coraz większe znaczenie ma jego tempo. Dlatego nawet nieco lepsze od oczekiwanych dane makroekonomiczne nie są w stanie go umocnić" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

"Złoty w dużym stopniu zdyskontował już fakt, że w sierpniu tempo wzrostu gospodarczego nieco zwalniało. W efekcie piątkowe dane o krajowej produkcji przemysłowej (GUS poda je o godz. 10.00 - PAP) powinny sprzyjać stabilizacji kursu, o ile nie zaskoczą in minus. Dopiero duża różnica mogłaby poruszyć złotym, jednak wszystko wskazuje, że do tego nie dojdzie" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu spodziewam się dalszej stabilizacji - na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby obecny stan rzeczy miał ulec zmianie. Krótki koniec krzywej rentowności znajduje się poniżej 0,1 proc. i wpierany przez wypowiedzi członków RPP powinien na tych poziomach pozostać. Perspektywa długookresowej stabilizacji stóp procentowych powinna sprzyjać utrzymywaniu rentowności w okolicy zera" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

Ekonomista zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie zniżkowała dochodowość papierów 1 i 2-letnich, a w czwartek jeszcze pogłębiła o kilka pb historyczne minima. Zauważył, że takie przejściowe spadki na krótkim końcu krzywej mają miejsce przy okazji aukcji zamiany.

"Istnieje ryzyko dla obligacji długoterminowych, poza wpływem niskich stóp procentowych i utrzymywanym skupem NBP, że w czwartym kwartale wzrośnie podaż na rynku pierwotnym. Myślę również, że w ujęciu globalnym osiągnęliśmy już +dołki+ rentowności. Po korekcie widocznej na rynkach akcji, zwłaszcza w USA, wydaje się, że apetyt na aktywa ryzykowne powinien się odbudować, co przełożyłoby się na stopniowy wzrost rentowności" - powiedział.

"Dla papierów 10-letnich czynniki pozytywne i negatywne znoszą się, a ich wypadkową w najbliższym czasie jest stabilizacja między 1,35 a 1,40 proc., przy czym bliżej końca miesiąca dochodowość może kierować się bliżej górnego ograniczenia tego przedziału" - wskazał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,664 proc. (-2,3 pb), a niemieckich -0,500 proc. (-2,1 pb).