Złoty jest najmocniejszy od blisko dwóch miesięcy

Złoty umocnił się do euro do poziomu niewidzianego od blisko dwóch miesięcy, ale w najbliższych dniach powinien pozostawać w okolicy 4,53 - powiedział ekonomista banku Millennium Mateusz Sutowicz. Jego zdaniem, rentowności 10-latek będą bronić poziomu 1,80 proc.

"Złoty jest najmocniejszy do euro od blisko dwóch miesięcy. Oczywiście czynnikiem, który stoi za tym ruchem jest wzrost oczekiwań na normalizację polityki pieniężnej podczas listopadowego posiedzenia RPP - być może agresywniejszy ruch na stopach procentowych na poziomie na przykład 25 bp zamiast oczekiwanych dotychczas 15 pb" - powiedział Mateusz Sutowicz.

We wtorek po południu kurs EUR/PLN idzie w dół o 0,73 proc. do 4,526, a USD/PLN zniżkuje o blisko 1,0 proc. do 3,833. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,28 proc. do 1,183.

O godz. 10.00 GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 5,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. Konsensus PAP Biznes wskazywał, że wskaźnik CPI wyniesie 5,2 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

W lipcu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 5,0 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

Ekonomista wskazał, że chociaż oczekiwał umocnienia się złotego, to zaskoczyła go skala wtorkowego ruchu. Jak wskazał, w najbliższych dniach złoty powinien pozostać w okolicy 4,53/EUR.

"Impulsy na ten moment się jednak wyczerpują. Eurozłoty znajduje się na dawno niewidzianym terytorium, więc będzie pewnie bronić okolic tego poziomu. Zobaczymy jak w dalszej części tygodnia ułoży się saga frankowa w związku z planowaną uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. W piątek opublikowane zostaną dane z payrolls istotne dla sentymentu globalnego. Na ten moment jest on umiarkowanie sprzyjający dla takich walut jak złoty, więc wydaje mi się, że złoty będzie starał się zakotwiczyć na poziomie 4,53/EUR aż do piątkowych danych z USA" - dodał Sutowicz.

Posiedzenie Sądu Najwyższego zostało zaplanowane na 2 września.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności polskich obligacji 10-letnich rosły o ok. 3,5 pb do 1,806 proc.

"W mojej ocenie, po wtorkowym ruchu obligacje wyczerpały znaczącą część potencjału do zmian. Jeśli chodzi o długi koniec krzywej, to on w większym stopniu naśladuje zmiany na rynkach międzynarodowych. Nie spodziewam się tutaj spektakularnych ruchów, chociaż kierunkowo, raczej mówiłbym o wzroście rentowności ze względu na nie najgorszy sentyment" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Jeśli chodzi o rentowności polskich 10-latek, będziemy pewnie bronić bariery 1,80 proc., krótki koniec po ruchu do 0,40 proc. także dysponuje ograniczonym potencjałem do wzrostu, bo paliwo zostało już skonsumowane" - dodał.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,275 proc. (-1 pb), a niemieckich wynoszą -0,403 proc. (+3,1 bp).

wtorek wtorek poniedziałek 16.06 9.27 15.40 EUR/PLN 4,53 4,55 4,57 USD/PLN 3,83 3,85 3,87 CHF/PLN 4,20 4,20 4,23 EUR/USD 1,18 1,18 1,18 DS1023 0,38 0,34 0,34 DS0726 1,16 1,12 1,13 DS0432 1,81 1,77 1,77

