W środę rano złoty kontynuuje trend spadkowy, nieznacznie tracąc do euro i dolara. Europejska waluta kosztuje 4,76 zł, a amerykańska - 4,64 zł.

W środę ok. 9.30 za euro płacono 4,76 zł, za dolara 4,64 zł, a za franka szwajcarskiego 4,79 zł. Skala osłabienia złotego do tych walut to 0,3-0,5 proc.

We wtorek w ciągu dnia złoty istotnie stracił do głównych walut. Jak skomentowali w porannym komentarzu analitycy PKO BP, rosnące ryzyko globalnej recesji oraz deficytu energetycznego w Europie doprowadziło do silnego wzrostu awersji do ryzyka.

Dolar jest najmocniejszy od prawie 20 lat.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl