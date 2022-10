Złoty kontynuuje umocnienie

Złoty we wtorek po południu kontynuował umocnienie wobec głównych walut. Polska waluta najmocniej zyskiwała do dolara i franka szwajcarskiego; odpowiednio o ponad 1,5 oraz 0,9 proc.

We wtorek ok. godz. 17.25 polska waluta najmocniej umacniała się do dolara amerykańskiego. Złoty zyskiwał ponad 1,5 proc., a dolar był wyceniany na ok. 4,77 zł.

Złoty umacniał się również do euro i franka szwajcarskiego. Europejska waluta traciła blisko 0,5 proc. i kosztowała ok. 4,76 zł. Frank z kolei osłabiał się o ponad 0,9 proc. do 4,79 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,78 zł, a dolar i frank - 4,84 zł.

