Złoty wyraźnie umacniał się do dolara i franka szwajcarskiego, w mniejszym stopniu do euro.

W czwartek (23 marca) rano złoty wyraźnie umacniał się do dolara i franka szwajcarskiego, w mniejszym stopniu do euro. Dolar kosztował 4,29 zł, euro 4,68 zł, a frank 4,69 zł.

Za euro płacono 4,68 zł, o 0,1 proc. mniej. Dolar kosztował 4,29 zł, taniej o 0,6 proc. Kurs franka szwajcarskiego to 4,69 zł, niżej o 0,36 proc. Euro umocniło się do dolara do poziomu 1,09.













