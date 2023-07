Złoty mocniejszy do euro i dolara, słabszy względem franka szwajcarskiego

We wtorek po południu złoty zyskiwał na wartości w stosunku do euro i dolara, które kosztowały odpowiednio: 4,43 zł i 4,01 zł. Nasza waluta traciła natomiast do franka szwajcarskiego, który był po 4,64 zł.

We wtorek po godz. 17 euro kosztowało 4,43 zł, taniejąc o 0,3 proc. Dolar był po 4,01 zł, po zniżce o 0,16 proc. Kurs franka szwajcarskiego szedł w górę o 0,33 proc. do 4,64 zł.

We wtorek rano, przed godz. 8 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,05 proc., do 4,45 zł; franka szwajcarskiego o 0,04 proc., do 4,62 zł i dolara amerykańskiego o 0,01 proc. do 4,02 zł.

