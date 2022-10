Złoty mocniejszy w stosunku do dolara i euro

W środę złoty nieznacznie umocnił się w stosunku do dolara i euro. Kurs wspólnej waluty ok. godz. 17 wynosił 4,84 zł.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W środę złoty umocnił się w stosunku do euro i dolara. Wspólna waluta potaniała o mniej niż 0,1 proc. i ok. godz. 17 kosztowała 4,84 zł. Także dolar potaniał o mniej niż 0,1 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,99 zł.

Złoty umocnił się w większym stopniu, bo o przeszło 0,1 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował 5 zł.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl