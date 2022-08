Złoty w środę po południu zyskiwał w stosunku do euro i fanka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,7 zł.

Kurs wspólnej waluty obniżył się o 0,3 proc. i ok. godz. 17 kosztowała ona 4,7 zł. Także w stosunku do franka szwajcarskiego złoty się umocnił o 0,6 proc. Frank kosztował niespełna 4,82 zł.

W stosunku do dolara kurs złotego pozostawał stabilny. Ok. godz. 17 za dolara trzeba było zapłacić niespełna 4,65 zł, a więc prawie tyle samo, co na początku handlu.

