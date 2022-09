Złoty mocniejszy w stosunku do franka i dolara

Złoty w piątek (16 września) wzmocnił się w stosunku do franka i dolara, ale jego wartość w stosunku do euro prawie się nie zmieniła.

Złoty wzmocnił się w stosunku do franka i dolara, ale jego wartość w stosunku do euro prawie się nie zmieniła - kosztowało 4,72 zł.

W piątek po południu euro kosztowało 4,72 zł. Oznacza to, że od początku dnia kurs złotego do wspólnej waluty osłabił się o niecałe 0,1 proc.

Złoty zyskał za to w stosunku do dolara. Po południu dolar kosztował niespełna 4,71 zł, a więc był tańszy o 0,3 proc. Blisko 0,3 proc. w stosunku do złotego stracił także frank szwajcarski, który kosztował 4,89 zł.

