Złoty może lekko się umocnić

W najbliższych dniach kurs eurodolara może wrócić do wzrostów, a to przełoży się na lekkie umocnienie złotego - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Zdaniem ekonomisty, na krajowym rynku długu nie powinno dojść do większych zmian w tym tygodniu.

"EUR/PLN w tym tygodniu powinien pozostawać pod wpływem sytuacji na eurodolarze. Uważam, że kurs EUR/USD będzie stopniowo wracał do wzrostów, a to powinno pozwolić polskiej walucie na umocnienie się w tym tygodniu i EUR/PLN ponownie może zejść do poziomu 4,50. Głębiej eurozłoty nie powinien zniżkować, ponieważ przy 4,48 powinno być duże wsparcie dla kursu. Z kolei przy poziomie 4,45 inwestorzy zaczną się obawiać kolejnych interwencji NBP. Dlatego prognozuję na ten tydzień tylko nieznaczne umocnienie się krajowej waluty" - powiedział Piotr Popławski.

"Z danych makroekonomicznych, na które najbardziej czekają teraz inwestorzy, należy wskazać piątkowe wskaźniki PMI ze strefy euro" - dodał.

W środę ok. godziny 15.12 kurs EUR/PLN wynosi 4,5322 i jest na podobnym poziomie, jak po południu we wtorek. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7432 - blisko 1 gr wyżej niż we wtorek.

Rynek długu

Rentowności krajowych 10-latek zwyżkowały w środę o 1,5 pb do 1,18 proc. Z kolei rentowności 5-latek wzrosły o 1,86 pb do 0,36 proc., a 2-latki są przy 0,03 proc. (bez większych zmian).

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu outright buy 3 serie obligacji za 1,49 mld zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup 4 serii papierów za maksymalnie 3 mld zł.

"Inwestorzy nastawiali się na większą skalę operacji NBP, który ostatecznie nie kupił zapowiadanych papierów za 3 mld, tylko za kwotę o połowę mniejszą. Po środowym przetargu na krajowym rynku długu pojawiła się większa podaż. W kolejnych dniach na rynku długu w Polsce powinniśmy obserwować trend boczny i nie spodziewam się dużych zmian SPW. Z kolei krzywe rentowności na rynkach w Europie Zachodniej i USA mogą się lekko podnieść" - ocenił Piotr Popławski.

Ministerstwo Finansów zaoferuje 22 stycznia obligacje o łącznej wartości 6-8 mld zł z serii OK0423, PS0425, DS1030, WZ1126, WZ1131.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,099 proc. (+0,7 pb), a niemieckich -0,528 proc. (bez większych zmian).