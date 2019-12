Złoty może się umacniać, a rentowności krajowych SPW rosnąć

Złoty ma w przyszłym tygodniu szansę umacniać się wobec euro do poziomu 4,25 - oceniają analitycy. Będzie to miało związek z oczekiwaną wygraną partii Borysa Johnsona w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii oraz możliwym odwołaniem przez USA podwyżek ceł na towary z Chin.

"Na przyszły tydzień zaplanowane są dwa ważne wydarzenia, które będą kluczowe dla kształtowania notowań walut i długu. Pierwsze z nich, to wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Potencjalna wygrana partii Borysa Johnsona powinna umocnić inwestorów w przekonaniu, że brexit zostanie doprowadzony do końca. Co prawda taki scenariusz jest już częściowo wyceniany, jednak jego potwierdzenie powinno umocnić funta i waluty regionu, bo oznaczałoby to, że znika pewien czynnik ryzyka" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Santander Marcin Sulewski.

"Drugim wydarzeniem jest zapowiedziana na niedzielę, 15 grudnia, przez prezydenta USA Donalda Trumpa, podwyżka ceł na towary z Chin. Jeżeli w przyszłym tygodniu pojawi się decyzja o odwołaniu podwyżki lub informacje o postępach w negocjacjach, złoty powinien się umacniać" - dodał.

W jego ocenie, głównym impulsem do aprecjacji złotego będą wybory i w przypadku pozytywnego obrotu zdarzeń złoty może umacniać się do 4,25 za euro. Potencjał do aprecjacji będzie jednak ograniczany przez czynnik lokalny, jakim są kredyty frankowe.

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności pozostawały bez większych zmian. Największy ruch odbył się na papierach 10-letnich, gdzie dochodowość spadła o 2 pb. w porównaniu z czwartkowym zamknięciem.

"Te same zdarzenia będą decydowały o cenach obligacji skarbowych. Jeżeli informacje będą pozytywne, rentowności powinny pójść w górę, ze względu na wzrost apetytu inwestorów na ryzyko. W przeciwnym wypadku, jeżeli wzrośnie awersja do ryzyka, rentowności powinny pójść w dół, przy jednoczesnym zmniejszeniu się spreadu między dochodowościami niemieckiego bunda a krajowych SPW" - powiedział Sulewski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,85 proc., a niemieckich -0,284 proc.