Złoty może testować poziom 4,60/EUR

Złoty umocniony po środowym fed może w najbliższych dniach testować 4,60/EUR, jednak trwałe przebicie tego poziomu może być trudnym zadaniem - ocenił ekonomista Santander Bank Polska, Wojciech Mazurkiewicz. Jego zdaniem, w krótkim terminie SPW pozostaną stabilne jednak do końca roku trend na rentownościach będzie wzrostowy.

"Po środowym posiedzeniu Fed raczej nikogo nie zaskoczył i zapowiedział początek taperingu. Z dużym prawdopodobieństwem rozpocznie się ono pod koniec tego roku i zakończy w połowie przyszłego. Bezpośrednio po konferencji dolar lekko się umocnił, a rentowności nieznacznie się wahały. Generalnie waluty rynków wschodzących częściowo odreagowały w czwartek swoje spadki, w szczególności złoty, który dotarł do poziomu 4,60/EUR" - powiedział Wojciech Mazurkiewicz.

Podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy, prezes Fedu Jerome Powell powiedział, że redukcja skupu aktywów w USA może zacząć się w listopadzie i skończyć w połowie 2022 r. Powell dodał, że decyzja ws. rozpoczęcia taperingu w USA jest możliwa już na najbliższym posiedzeniu Fed.

"Dla złotego to dość ważny poziom - jest to podwójny szczyt z lipca, którego niedawne przebicie w teorii otwiera drogę do poziomu 4,70/EUR. Spodziewam się, że w kolejnych dniach poziom 4,60 będzie testowany, trudno będzie go jednak trwale przebić od góry. Zwłaszcza, że czekamy na wyrok Trybunały Konstytucyjnego, który został przeniesiony na 30 września" - dodał.

Trybunał Konstytucyjny w środę po południu ogłosił przerwę do 30 września w rozprawie zainicjowanej wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE.

W czwartek rano kurs EUR/PLN dotarł do poziomu 4,60 (wobec 4,63 na koniec środowej sesji) i stamtąd kierował się lekko w górę. W efekcie po południu znajduje się 0,3 proc. pod kreską, tuż powyżej 4,61. Z kolei USD/PLN jest 0,7 proc. niżej, lekko poniżej 3,93. Od rana EUR/USD rośnie i po południu jest 0,4 proc. wyżej, blisko 1,175.

RYNEK DŁUGU

Po środowym Fed krajowa krzywa rentowności wyraźnie przesunęła się w górę. Wzrosty dochodowości były największe na środku i długim końcu i sięgały 5-6 pb.

"Na obligacjach w najbliższych dniach nie spodziewam się znacznych ruchów w którąkolwiek ze stron. Natomiast w średnim terminie, do końca roku, rynek będzie się oswajał z nadchodzącym taperingiem w USA i rentowności mogą podchodzić w górę. Dochodowość krajowych 10-latek może na początku przyszłego roku przekraczać 2 proc." - powiedział Mazurkiewicz.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,360 proc. (+3 pb), a niemieckich wynoszą -0,273 proc. (+5 pb).

czwartek czwartek środa 16.06 9.32 16.03 EUR/PLN 4,6120 4,6163 4,6273 USD/PLN 3,9275 3,9408 3,9444 CHF/PLN 4,2583 4,2601 4,2746 EUR/USD 1,1743 1,1714 1,1731 DS1023 0,538 0,520 0,520 PS1026 1,47 1,45 1,41 DS0432 2,02 1,99 1,97

