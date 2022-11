Złoty nie stracił na tragedii w Przewodowie, choć miał trudny moment

Polska waluta w ostatnich tygodniach cały czas się umacnia. W ciągu miesiąca zyskała ponad 9 procent do dolara amerykańskiego oraz 3 procent do euro i 2,8 procent do franka szwajcarskiego.

Nadzwyczajne wydarzenia z jakimi mieliśmy do czynienia na wschodnich krańcach Rzeczpospolitej w Przewodowie doprowadziły do chwilowej paniki na Wall Street. Jednak wraz z napływającymi kolejnymi informacjami napięcie słabło. I tak naprawdę nie są dziś ważne wszystkie szczegóły związane z tym nieszczęśliwym wypadkiem. Dla Polski najważniejsze jest to, że wszyscy demokratyczni przywódcy, a także NATO, Komisja Europejska pokazały jednobrzmiący przekaz - jesteśmy z wami.

Choć w wielu przypadkach są to tylko gesty, ale w tak rozedrganych czasach emocje wpływają na podejmowanie decyzji gospodarczych w takim samym, a może nawet większym, stopniu niż racjonalne przesłanki.

Polski złoty na tle walut środkowoeuropejskich pokazują swoją siłę

Mamy swój dobry moment, mamy tak potrzebny oddech dla polskiej waluty, wreszcie mamy perspektywę, że umacnianie się złotego do głównych walut wpłynie na osłabienie zewnętrznej presji inflacyjnej.

Polska waluta od ponad miesiąca umacnia się do wszystkich najważniejszych walut. W ocenie analityków polska gospodarka ma nadal dobre fundamenty, a wzrost gospodarczy spowolni dopiero w 2023 roku. Poza tym udało się zapewnić alternatywne wobec rosyjskich dostawy gazu ziemnego co stabilizuje sytuację przedsiębiorstw. Rynek pracy nadal jest stabilny, a jedynym wyzwaniem jest przeciwdziałanie wysokiej inflacji.

Choć zaraz po tragedii w Przewodowie złoty tracił na wartości, to już w nocy podczas aktywności giełd azjatyckich obserwowane było pewne umocnienie złotego do głównych walut o znaczeniu ponad regionalnym czyli japońskiego jena oraz chińskiego juana. Dotyczyło to także dolara australijskiego i nowozelandzkiego.

Pierwsze minuty handlu w Europie też potwierdzają ten trend. Złoty ma się znacząco lepiej niż jeszcze miesiąc temu. Warto porównać te wartości. 16 października tego roku jeden dolar był wart 4,95 złotego, a dziś 4,55 złotego. Za jedno euro płacono 4,85 złotego podczas gdy dziś 4,72 złotego. Podobnie sprawa się przedstawia z frankiem szwajcarskim. Przed miesiącem wyceniany był 4,94 złotego a dziś rano już tylko 4,82 złotego.

Umocnienie polskiej waluty powinno ograniczyć zewnętrzną presję inflacyjną.

Złoty nadal pokazuje swój potencjał w trakcie dzisiejszego handlu. Około południa umocnił się o kolejne 4 grosze wobec waluty amerykańskiej oraz o 2 grosze do euro i franka szwajcarskiego

Stabilność sojuszy międzynarodowych zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na ocenę naszego kraju. To efekt zbliżony do poprawy ratingu kraju.

