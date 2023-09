Złoty w czwartek, 29 września, lekko się umocnił. Wciąż jednak, biorąc pod uwagę okres od początku 2023 roku, traci w stosunku do dolara, choć jeszcze niedawno zajmował pozycję w czołówce najmocniejszych walut w tym roku na świecie.

Kurs złotego w bardzo krótkim czasie stracił wszystkie swoje wcześniejszej zyski do dolara w 2023 roku po zaskakującej, gwałtownej wrześniowej obniżce stóp procentowych w Polsce (o 75 punktów bazowych wobec spodziewanych 25 punktów bazowych).

Choć Polska ma obecnie wyższe stopy procentowe niż Stany Zjednoczone (6 proc. w Polsce, 5,5 proc. w USA), to już w październiku to się może zmienić ze względu na spadającą inflację.

Skalę tych spadków zawdzięczamy jednak przede wszystkim zagadkowo niskim cenom paliw. Dalsze wzrosty cen ropy naftowej i kontynuacja osłabienia złotego mogą w nadchodzącym kwartale sporo namieszać.

Jak zauważa w swoim piątkowym komentarzu Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB, w tydzień po decyzji Rezerwy Federalnej (bank centralny USA) o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym, najwyższym od lat poziomie (5,5 proc.) rynek pozostaje bardzo zmienny.

Kurs złotego stracił wszystkie swoje zyski do dolara w 2023 roku

Jeśli chodzi o podsumowanie września i kwartału na rynkach finansowych to pomimo korekty na dolarze od wczorajszej sesji, 28 września, złoty i tak traci w stosunku do dolara od początku tego roku, choć jeszcze niedawno zajmował pozycję lidera w stosunku do najmocniejszych walut na świecie.

Kurs dolara w środę przekroczył poziom 4,40 zł, choć wedle stanu po godz. 12 w piątek, 29 września, spadł o kilka groszy.

Przebicie granicy 4,40 zł oznacza jednak, że kurs dolara znajdował się najwyżej od lutego i złoty traci w stosunku do dolara od 1 stycznia 2023 roku. Jak zauważa Stajniak, to dosyć zaskakujący zwrot akcji, zważywszy, że złoty jeszcze niedawno należał do najmocniejszych walut w tym roku na świecie w relacji do dolara. Pod tym względem mógł z nami jedynie rywalizować forint i kilka walut z Ameryki Południowej.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, choć wciąż poziom stóp procentowych w Polsce jest wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w Polsce po cięciu sprzed niemal miesiąca mamy 6 proc., a w USA mamy 5,5 proc. To też jednak może ulec zmianie już w przyszłym tygodniu, gdy zbierze się Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

Stymulowane przez zaskakująco niskie ceny paliw spadki inflacji mogą zachęcić RPP do dalszych obniżek stóp

Jak podkreśla Stajniak, sam prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w ostatnim wywiadzie wskazał, że perspektywy obniżek znacznie ograniczyły się w Polsce, co sugerowałoby cięcie stóp tylko o 25 punktów bazowych lub powstrzymanie od obniżki.

Biorąc pod uwagę jednak to, że inflacja w końcu spadła do poziomu jednocyfrowego, to przy spadku do 8,2 proc. rok do roku i -0,4 proc. miesiąc do miesiąca, można uważać, że obniżka stóp w październiku powinna być niemal pewna – ocenia Stajniak.

Jego zdaniem w tym kontekście nie można nie zauważyć niecodziennej sytuacji na polskim rynku paliw. We wrześniu ceny paliw w Polsce spadły o 8,5 proc., gdy cena ropy Brent w złotych wzrosła o prawie 16 proc.

Jakakolwiek jest tego przyczyna, na razie ceny paliw w Polsce pozostają niskie, co pozwala na utrzymanie inflacji w ryzach. "Jeśli jednak ceny ropy dalej będą rosły, a złoty się osłabiał, sytuacja na koniec roku może wymknąć się spod kontroli" – ocenia Stajniak.

Kluczowe będą listopadowe projekcje inflacyjne NBP. Jeśli te pokażą wyższy tor inflacji, obniżki mogą być zakończone. Z drugiej strony w jego ocenie ważny będzie zakres tego, jakiej inflacji NBP będzie spodziewał się w 2024 roku, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie stwierdzenia ze strony prezesa NBP o chęci utrzymania ujemnych realnych stóp procentowych.

"Jeśli inflacja miałaby w przyszłym roku wynosić 6-7 proc., wtedy poziom stóp procentowych najprawdopodobniej zszedłby w okolice 5 proc. Niemniej wciąż przy tak wysokiej inflacji, nie powinniśmy się spodziewać powrotu do wyraźnie niższych stóp procentowych" – ocenia analityk XTB.

Tuż przed godz. 13, 29 września, złoty dalej miał się całkiem mocno do dolara, za którego płaciliśmy 4,37 zł. Euro kosztowało 4,63 zł, funt 5,35 zł, frank – 4,79 zł.