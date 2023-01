Złoty nie zareagował na dane inflacyjne z USA

Dane inflacyjne z USA były zgodne z oczekiwaniami, rynek FX nie zareagował. Krajowy dług zachowuje się lepiej od rynków bazowych - oceniła Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Dane inflacyjne z USA były zgodne z oczekiwaniami, rynek FX nie zareagował, a do posiedzeń Fed i EBC można oczekiwać stagnacji - oceniła Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Krajowy dług zachowuje się lepiej od rynków bazowych, na co wpływ mają czynniki lokalne, jednak wkrótce korelacja dodatnia powinna powrócić - dodała.

Na dłuższą metę utrzymanie spadków rentowności krajowego długu jest mało prawdopodobne, gdyż zbliżamy się do publikacji wyższej, krajowej inflacji, co może dać impuls do wzrostu rentowności. Jest to jednak perspektywa nieco dłuższa - zaznaczyła.

Dane inflacyjne z USA były zgodne z oczekiwaniami

"Od rana inwestorzy oczekiwali na dane inflacyjne z USA, które okazały się zgodne z oczekiwaniami, a tym samym nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Co prawda inflacja jest niższa niż w ubiegłym miesiącu, choć spadek ten nie jest duży" - powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 5,0 proc. rdr, wobec 5,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 5,0 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,4 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,4 proc. rdr.

W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,1 proc. wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,0 proc.

"Z drugiej strony dane makro z USA były mocne i wzmocniły oczekiwania niektórych inwestorów na podwyżkę stóp o 50 pb., co było widać na rynku. Cały czas jednak konsensus rynkowy zakłada wzrost stóp o 25 pb. na lutowym posiedzeniu Fed" - powiedziała ekonomistka.

Rynek FX nie zareagował, a do posiedzeń Fed i EBC można oczekiwać stagnacji

Zdaniem Moniki Kurtek, w takim otoczeniu na rynku FX w najbliższych dniach może panować stagnacja.

"Moim zdaniem do czasu posiedzeń Fed i EBC na rynku FX panować może stagnacja i dopiero te posiedzenia powinny wygenerować jakieś większe ruchy" - powiedziała.

Odnosząc się do zachowania lokalnego rynku FX, ekonomistka wskazała, że EUR/PLN w piątek próbował schodzić na niższe poziomy, jednak próby te nie udały się.

"Tydzień na EUR/PLN kończymy w okolicach 4,71 i pewnie w tych okolicach rozpoczniemy handel w poniedziałek. Także i tutaj posiedzenia Fed oraz EBC będą kluczowe i mogą być jakimś impulsem dla złotego" - dodała ekonomistka Banku Pocztowego.

Ok. godz. 16.17 kurs EUR/PLN spada o 0,1 proc. do 4,7063, a USD/PLN idzie w górę o 0,1 proc. do 4,3295.

W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD zniżkuje o 0,21 proc. do 1,0868.

Krajowy dług zachowuje się lepiej od rynków bazowych

"Zdecydowanie ciekawiej jest na rynku długu. Kolejny dzień z rzędu rosną rentowności na rynkach bazowych, a w górę idą także rentowności obligacji krajów z naszego regionu, szczególnie mocno, w tempie dwucyfrowym, na Węgrzech. Natomiast w Polsce rentowności idą w dół w zakresie od 4 do 7 pb. wzdłuż całej krzywej" - powiedziała Monika Kurtek.

Zdaniem ekonomistki, za takie zachowanie krajowego długu odpowiedzialne są czynniki lokalne.

"Na rynek do końca bieżącego miesiąca ma napłynąć ok. 24 mld zł z tytułu wykupu obligacji i do tego jeszcze odsetki. Tym samym rynek zostanie zasilony dużą kwotą, pod to kupowane są obecnie polskie obligacje i to trzyma nasz rynek" - dodała.

W opinii ekspertki z Banku Pocztowego, od lutego jednak nasz rynek długu powinien powrócić do korelacji z rynkami bazowymi, a na te w krótkim terminie wpłyną głównie przyszłotygodniowe decyzje banków centralnych.

Na dłuższą metę utrzymanie spadków rentowności krajowego długu jest mało prawdopodobne

"Moim zdaniem na dłuższą metę utrzymanie spadków rentowności krajowego długu jest mało prawdopodobne, gdyż zbliżamy się do publikacji wyższej, krajowej inflacji, co może dać impuls do wzrostu rentowności. Jest to jednak perspektywa nieco dłuższa" - dodała.

W piątek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,8 pb. do 3,529 proc., a niemieckich idą w górę o 3,4 pb. do 2,248 proc.

piątek piątek czwartek 16.23 9.20 15.55 EUR/PLN 4,7066 4,7107 4,7181 USD/PLN 4,3302 4,3348 4,3353 CHF/PLN 4,6959 4,6978 4,7150 EUR/USD 1,0869 1,0867 1,0883 PS1024 5,849 5,917 5,836 WS0428 5,774 5,874 5,806 DS0432 5,768 5,886 5,836

