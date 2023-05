Złoty nieco droższy do euro, ale tańszy do dolara

W poniedziałek (29 maja) złoty nieznacznie zdrożał w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,52 zł. Złoty potaniał w stosunku do dolara, ale także nieznacznie.

W poniedziałek złoty nieznacznie, bo o niespełna 0,05 proc. zdrożał w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,52 zł. Złoty nieznacznie - bo także o 0,05 proc. - potaniał w stosunku do dolara, który ok. godz. 17 kosztował 4,22 zł. Wyraźniej złoty stracił w stosunku do franka szwajcarskiego. Frank podrożał o 02 proc. i kosztował prawie 4,67 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało nieco ponad 4,53 zł, dolar 4,22 zł, a frank szwajcarski ponad 4,66 zł.







Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl