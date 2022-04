Złoty nieco mocniejszy. Euro po niespełna 4,63 zł

W środę (20 kwietnia) złoty nieco zyskał na wartości. Ok. godz. 18 euro kosztowało niespełna 4,63 zł, a więc straciło do złotego niecałe 0,1 proc.

W środę po południu złoty nieco zyskał na wartości. Ok. godz. 18 euro kosztowało niespełna 4,63 zł, a więc straciło do złotego niecałe 0,1 proc.

Złoty wyraźniej umocnił się w stosunku do dolara. Amerykańska waluta ok. godz. 18 kosztowała nieco ponad 4,27 zł, co oznacza, że dolar do złotego stracił ponad 0,7 proc. od początku dnia.

Frank szwajcarski kosztował niespełna 4,51 zł, co oznacza, że złoty zyskał do szwajcarskiej waluty 0,2 proc.

