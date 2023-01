Złoty ok. godz. 17:00 traci wobec głównych walut

W czwartek ok. godz. 17:00 polska waluta traci na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztuje ponad 4,72 zł, dolar blisko 4,38 zł, a frank szwajcarski prawie 4,78 zł.

W czwartek ok. godz. 17:00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o: 0,22 proc. do ponad 4,72 zł za euro, o 0,20 proc. do blisko 4,38 zł za dolara i o 0,17 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował prawie 4,78 zł.

W czwartek ok. godz. 7.45 złoty osłabił się: o 0,30 proc. do 4,72 zł za euro, o 0,16 proc. do 4,37 zł za dolara, oraz o 0,25 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,77 zł.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl