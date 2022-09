Złoty osłabia się do euro, ale umacnia wobec franka i dolara

Euro umacnia się w stosunku do złotego. Kurs polskiej waluty rośnie natomiast w stosunku do franka szwajcarskiego oraz do dolara.

Euro w piątek (9 września) umacnia się w stosunku do złotego 0,04 proc. i kosztuje do 4,70 zł . Kurs polskiej waluty rośnie natomiast w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,04 proc., do 4,84 zł oraz do dolara o 0,79 proc., do 4,67 zł.

W czwartek (8 września) po południu polska waluta traciła 0,03 proc. wobec euro, które wyceniane było na 4,70 zł. Złoty był też słabszy o 0,38 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztował ponad 4,72 zł, oraz o 0,54 proc. wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba było płacić 4,85 zł.







W czwartek rano dolar wyceniany był na 4,72 zł, euro - 4,72 zł, a za franka szwajcarskiego płacono 4,83 zł.

