Złoty osłabia się wobec franka i euro, a zyskuje do dolara

Złoty tracił wobec franka szwajcarskiego i w stosunku do euro, a zyskiwał do dolara.

Złoty we wtorek (22 listopada) tracił na wartości 0,18 proc. wobec franka szwajcarskiego i 0,09 proc. w stosunku do euro, a zyskiwał do dolara. Frank kosztuje 4,78 zł, euro - 4,69 zł, a dolar - 4,58 zł.

Złoty osłabił się, o 0,18 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba zapłacić 4,78 zł. Polska waluta traciła też na wartości (0,09 proc.) do euro, wycenianego na 4,69 zł.

Złoty umocnił się natomiast o 0,09 proc. w stosunku do dolara, za którego płacono 4,58 zł.

W poniedziałek około godziny 17.10 euro kosztowało 4,69 zł, frank szwajcarski - 4,78, a dolar - 4,58 zł.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl