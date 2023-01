Złoty osłabia się wobec franka szwajcarskiego, euro i dolara

Złoty traci na wartości do franka szwajcarskiego 0,44 proc. Umacnia się też euro w stosunku do złotego o 0,59 proc. oraz dolar o 0,36 proc.

W czwartek rano (5 stycznia) złoty traci na wartości do franka szwajcarskiego 0,44 proc. Za tę walutę trzeba zapłacić prawie 4,75 zł. Umacnia się też euro w stosunku do złotego o 0,59 proc., do niemal 4,69 zł oraz dolar o 0,36 proc. do blisko 4,42 zł.

W środę (4 stycznia) po południu euro wyceniane było na 4,666, czyli o 0,12 proc. więcej w stosunku do zamknięcia z dnia poprzedniego. Na początku dnia za euro płacono 4,678 zł, a przed podaniem decyzji RPP było to 4,664. Z kolei wobec amerykańskiego dolara złoty przez całą środę się umacniał. Dolar był wyceniany na 4,40 zł po zniżce o 0,68 proc.

Spośród głównych walut jedynie frank szwajcarski zanotował w środę wzrost w stosunku do polskiej waluty. O godz. 17.20 był wyceniany na 4,74 zł po wzroście o 0,12 proc.

