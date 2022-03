Złoty osłabił się do dolara, euro utrzymuje się poniżej 4,70 zł

We wtorek rano złoty osłabił się do dolara w ślad za umocnieniem amerykańskiej waluty; w stosunku do euro notowania naszej waluty utrzymują się na podobnym poziomie - europejska waluta kosztuje poniżej 4,70 zł.

We wtorek ok. godz. 8 za euro płacono 4,69 zł, podobnie do poniedziałkowego zamknięcia. Frank szwajcarski kosztował 4,57 zł, a funt brytyjski 5,62 zł.

Dolar kosztuje 4,28 zł; od poniedziałkowego wieczoru zyskał 0,6 proc. do złotego. Jest to efekt umocnienia się amerykańskiej waluty. Kurs euro do dolara we wtorek rano wynosi 1,096.

Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w poniedziałek, że zdecydowane podwyżki stóp procentowych są możliwe, jeśli Fed uzna to za konieczne. Po posiedzeniu 16 marca Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25 - 0,50 proc.

Na forum międzynarodowym rozważany jest kolejny pakiet sankcji na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. O tym, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć dodatkowe sankcje, powiedział w poniedziałek wieczorem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl