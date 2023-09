Złoty osłabił się wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego

W poniedziałek po godz. 17. polska waluta traciła na wartości wobec euro 0,79 proc., wobec dolara 0,35 proc., a w stosunku do franka szwajcarskiego spadała o 0,55 proc.

Po godz. 17. w poniedziałek euro kosztowało ok. 4,65 zł, dolar był wyceniany na ok. 4,33 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,85 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.00 złoty osłabił się o 0,09 wobec euro, do blisko 4,62 zł i o 0,09 względem franka szwajcarskiego, do prawie 4,83 zł. Polska waluta umocniła się natomiast o 0,27 wobec dolara amerykańskiego, do blisko 4,30 zł.

