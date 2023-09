Złoty osłabił się wobec głównych walut

We wtorek po godz. 17.00 polska waluta straciła na wartości wobec euro - 0,70 proc. Za euro trzeba było zapłacić ok. 4,67 zł. Złoty osłabił się również do dolara amerykańskiego o 1,07 proc., który był wyceniany na ok. 4,36 zł. Spadały także notowania złotego wobec franka szwajcarskiego o 0,79 proc. Za franka płacono 4,88 zł.

We wtorek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro 0,05 proc. do 4,63 zł. Złoty osłabił się też o 0,21 proc. do dolara amerykańskiego, wycenianego na 4,32 zł oraz o 0,06 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,84 zł.

