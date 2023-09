Złoty osłabił się wobec głównych walut

W środę ok. godz. 7.00 polska waluta straciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało prawie 4,67 zł, dolar 4,37 zł, a frank szwajcarski blisko 4,87 zł.

W środę ok. godz. 7.00 złoty stracił na wartości o 0,19 proc. względem euro, do prawie 4,67 zł; 0,30 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,37 zł i 0,17 proc. względem franka szwajcarskiego, do blisko 4,87 zł.

We wtorek po południu euro kosztowało blisko 4,66 zł, dolar 4,36 zł, a frank szwajcarski ponad 4,85 zł.