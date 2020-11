Złoty pozostaje stabilny

Pomimo dobrych nastrojów na rynkach finansowych w poniedziałek złoty nie umocnił się wobec euro. W kolejnych dniach EUR/PLN powinien znajdować się w okolicy 4,46 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Ekonomista dodał także, że możliwy jest niewielki wzrost rentowności krajowych 10-latek w pierwszej części tygodnia.

"W poniedziałek nie obserwujemy większych ruchów na parze EUR/PLN, pomimo dobrych nastrojów na rynkach finansowych, które wynikają z kolejnych pozytywnych informacji o szczepionkach" - powiedział Konrad Białas.

W poniedziałek brytyjska firma AstraZeneca poinformowała, że szczepionka na Covid-19 opracowana przez AstraZeneca i University of Oxford jest skuteczna średnio w 70 proc.

"Nie wpływa to jednak na silne umocnienie się złotego względem euro. Za każdym razem, gdy EUR/PLN obniża się do poziomu 4,46, to następuje silne odbicie" - wskazał ekonomista.

"W ostatnich dwóch tygodniach EUR/PLN znajdował się w przedziale 4,51-4,46 i spodziewam się, że w kolejnych dniach kurs eurozłotego pozostanie bliżej dolnego poziomu, czyli 4,46. Jeżeli ten poziom ma być przełamany, to powinno to nastąpić we wtorek, ponieważ w kolejnych dniach spodziewam się mniejszej zmienności na rynku walutowym ze względu na czwartkowe Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych" - dodał.

W poniedziałek kurs EUR/PLN wynosi 4,4713 i jest niecały grosz wyżej niż w piątkowe popołudnie.

"Dobre nastroje inwestorów związane z informacjami o szczepionkach pozytywnie przekładają się na rynki bazowe, na których rentowności rosną. Wzrost dochodowości obligacji z USA i Niemiec, wpływa na lekkie wzrosty rentowności także krajowych 10-latek. Jednak brak istotnej podaży papierów dłużnych w Polsce, przy ciągłej nadpłynności instytucji finansowych lokujących swoją nadwyżkę na rynku długu, sprawia, że rentowności krajowych SPW nie powinny dużo więcej wzrosnąć" - Konrad Białas.

"W pierwszej części tygodnia możliwy jest wzrost rentowności 10-latek do poziomu 1,25-1,27 proc. Jednak na koniec tygodnia spodziewam się rentowności w okolicy ok. 1,22 proc." - dodał.

Bank Gospodarstwa Krajowego na przetargu 25 listopada zaoferuje 10-letnie obligacje serii FPC0630 i po raz pierwszy 20-letnie obligacje serii FPC1140, podaż wyniesie minimum 1 mld zł. Będzie to kolejna emisja na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,852 proc. (+2,3 pb), a niemieckich -0,580 proc. (+0,4 pb).