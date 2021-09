Złoty pozostanie na słabszych poziomach

Po tym, jak prezes NBP oddalił możliwość zacieśniania polityki pieniężnej, złoty na koniec tygodnia pozostanie na słabszych poziomach, w okolicy 4,53-4,55/EUR - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W jej ocenie, rentowności SPW mogą w piątek kontynuować spadki.

"Z punktu widzenia krajowego rynku walutowego oraz rynku dłużnych papierów skarbowych, ważną rolę odgrywa czwartkowa konferencja prasowa prezesa NBP, ale oczywiście istotne są także: środowy komunikat po posiedzeniu RPP opublikowany już po zamknięciu rynków, a także poniedziałkowy wywiad prezesa Glapińskiego. Ze światowych czynników były to: decyzja EBC ws. stóp procentowych i konferencja prezes Lagarde" - wskazała Monika Kurtek.

"EBC miało przełożenie na eurodolara - po komunikacie i w trakcie konferencji było widać podwyższoną zmienność. Pokazuje to, że inwestorzy oczekiwali na decyzję. EBC zasygnalizował możliwość bardzo nieznacznego zacieśniania polityki pieniężnej, ale pewnym rozczarowaniem mógł być brak szczegółów w kwestii ograniczania programu skupu aktywów. Ostatecznie kurs EUR/USD w drugiej części dnia nie różni się znacznie od tego, jak sesję rozpoczynał" - zauważyła ekonomistka.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

Od rana kurs EUR/USD zwyżkował od ok. 1,181 aż do 1,184 tuż po komunikacie EBC. W dalszej części dnia kurs wracał do punktu wyjścia o po godz. 16.00 znów notował poziom 1,181.

"Złoty od początku sesji wspinał się na słabsze poziomy, ok. 4,53/EUR i w trakcie konferencji prezesa Glapińskiego dotarł już do 4,54. Wypowiedzi prezesa wyraźnie sugerują, że na razie RPP nie myśli o zacieśnianiu polityki pieniężnej i to nie są warunki, przy których Rada mogłaby się na taki krok decydować. Na podwyżkę stóp trzeba będzie jeszcze długo poczekać i nie wiadomo, czy to listopad będzie momentem, kiedy Rada zmieni retorykę" - zwróciła uwagę Kurtek.

"Odstajemy od krajów regionu, które podnoszą stopy procentowe i zaczynamy odstawać od Fed i EBC, które zapowiadają ograniczanie skupu aktywów" - dodała.

Na czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński po raz kolejny ocenił, że wzrost inflacji jest przejściowy. Wskazał, że bank centralny nie powinien reagować podwyżką stóp na negatywne szoki podażowe. Prezes ocenił, że odpowiedzi na obecny szok podażowy istnieją tylko po stronie polityki fiskalnej. Wskazał, że m.in. ceny paliw i energii odpowiadają za około połowę wzrostu inflacji.

"Spodziewam się, że złoty utrzyma się na słabszych poziomach, w okolicy 4,53-4,55/EUR na zakończenie tygodnia" - dodała Kurtek.

W czwartek po południu kurs EUR/PLN jest na poziomie 4,542, 0,5 proc. nad kreską. USD/PLN rośnie o 0,6 proc. do 3,845. EUR/USD pozostaje niemal bez zmian w okolicy 1,181.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW zniżkowały od rana i w trakcie czwartkowej konferencji jeszcze pogłębiły spadki. Cała krzywa po południu jest co najmniej 5 pb niżej.

"Po posiedzeniu EBC widać, że spadają rentowności niemieckich papierów dłużnych, w USA prawdopodobnie sytuacja będzie podobna. Wydaje się, że inwestorzy są lekko rozczarowani tym, że dopiero w końcu roku mają pojawić się szczegóły ograniczania skupu aktywów" - powiedziała Monika Kurtek.

"U nas spadki rentowności trwają od rana i wyraźnie odstajemy od rynków bazowych. Jest to reakcja na środowy komunikat po RPP, który został opublikowany po zamknięciu rynku. Różnice te jeszcze się pogłębiły po rozpoczęciu konferencji prezesa. Inwestorzy utwierdzili się w przekonaniu, że na zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce trzeba będzie jeszcze sporo poczekać" - wskazała.

Zdaniem ekonomistki, spadek rentowności SPW może być w piątek kontynuowany, a w kolejnych dniach krajowy rynek będzie podążał za rynkami bazowymi.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,332 proc. (-1 pb), a niemieckich wynoszą -0,358 proc. (-4 pb).

czwartek czwartek środa 16.22 10.00 15.45 EUR/PLN 4,5426 4,5297 4,5161 USD/PLN 3,8451 3,8308 3,8235 CHF/PLN 4,1840 4,1647 4,1480 EUR/USD 1,1814 1,1825 1,1812 DS1023 0,442 0,460 0,500 DS0726 1,23 1,26 1,32 DS0432 1,94 1,96 1,99

