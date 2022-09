Złoty przed weekendem umacniał się do głównych walut

Złoty w piątek po południu zyskiwał na wartości do głównych walut. Euro przed godz. 18 wyceniane było na 4,70 zł.

Przed godz. 18 złoty zyskiwał do wspólnej waluty 0,35 proc. Euro wyceniano na 4,70 zł. W tym samym czasie dolar tracił do złotego 1,15 proc. i wyceniany był na 4,69 zł. Z kolei frank szwajcarski tracił 1,09 proc. i trzeba było za niego zapłacić 4,78 zł.

W piątek rano złoty słabł w stosunku do euro o 0,11 proc., do 4,71 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,82 zł. Polska waluta umacniała się wobec dolara amerykańskiego o 0,24 proc., do 4,73 zł.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl