Złoty - reaktywacja

Mijający tydzień był dla polskiej waluty okresem intensywnego odrabiania listopadowych start. Złoty umocnił się w stosunku do euro i dolara o ponad 10 groszy. To - poza globalnymi uwarunkowaniami - efekt zmiany retoryki przez prezesa NBP.

Zmiana retoryki

Co dalej ze złotym?

- Zrobimy wszystko, aby inflacja trwała jak najkrócej i żeby była jak najłagodniejsza. (…) Zmieniam retorykę, inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia - powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.- Okazuje się, że apogeum słabości polskiej waluty było ogłoszenie informacji o Omikronie. Jednocześnie też zbiegło się to z kolejnym odczytem inflacji CPI powyżej oczekiwań. Następnie do ofensywy przystąpił NBP. Prezes Glapiński mówił o potrzebie podwyżek stóp, a także o mocnym złotym koniecznym do mocnej polskiej gospodarki. Pomijając już spójność przekazu, takie słowa tym razem znacznie złotego umocniły - oceniają analitycy MM Prime TFI.Czy to oznacza, że złoty ma najgorsze za sobą? Niekoniecznie. - Można pokusić się o stwierdzenie, że polska waluta błyskawicznie wyczerpała pole do bezpośredniego umocnienia - twierdzi Bartosz Sawicki.Czytaj także komentarz stratega rynków walutowych w PKO BP - Do kontynuacji ruchu potrzebne byłyby np. kolejne pozytywne doniesienia o postępie negocjacji nad uruchomieniem finansowania dla Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię zalecającą odrzucenie skarg Węgier i Polski na tzw. mechanizm warunkowości, który uzależnia dostęp do funduszy od przestrzegania praworządności - dodaje.Czytaj także: Pierwsze płatności z KPO będą w połowie 2022 r. Ważne będzie zapowiedziane na środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje podwyżki 0,5-0,75 pkt proc. Spodziewamy się ruchu stóp rzędu 75 punktów bazowych, ale biorąc pod uwagę załamanie kursu ropy i lepszą kondycję złotego, mogą pojawiać się głosy, że wystarczy mniej śmiały ruch.- Wiele osób wskazuje jednak na konieczność przyspieszenia podwyżek. Skoro inflacja w ciągu miesiąca rośnie o 0,9 proc., to znaczy, że realna stopa procentowa nawet po podwyżce o 0,5 proc. spadnie o kolejne 0,4 proc. - zwracają uwagę analitycy Internetowego Kantoru.Możliwe zatem, że obserwowane w tym tygodniu umocnienie było jedynie korektą w trendzie spadkowym. - Na razie złoty był odporny na nowe pandemiczne zagrożenia, a wręcz w pewnym sensie skorzystał na wywołanych przez nie zawirowaniach. Na podstawie dostępnych informacji trudno wyrokować, jak poważnym zagrożeniem jest omikron, ale szybkość rozprzestrzeniania się tego wariantu koronawirusa i fakt, że zakażają się osoby, które były uznawane za uodpornione, sugeruje, że grudzień na rynkach może być nerwowy. W efekcie notowania złotego będą zapewne pozostawać bardzo zmienne i chimeryczne – przewiduje Bartosz Sawicki.