Złoty się umocnił. Na chwilę?

Złoty rozpoczął środowe notowania od kilkugroszowego umocnienia – kurs euro spadł o 3 grosze do 4,67 zł. Nasza waluta zyskała także 2 grosze do dolara. Analitycy podejrzewają, że to efekt opublikowanego w środę wywiadu prezesa NBP Adama Glapińskiego w którym przypomina on o możliwości interwencji na rynku walutowym.

