Kurs złotego przeżywa trudne chwile po gwałtownej wrześniowej obniżce stóp procentowych, a to może nie być koniec problemów. Luźna polityka pieniężna zbiega się z planami rekordowego zwiększenia potrzeb pożyczkowych w 2024 roku, co w ocenie analityków nie wróży dobrze złotemu.

Kurs złotego stracił do euro 20 groszy w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Spadek ten był spowodowany głównie przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która 6 września niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych (rynek oczekiwał obniżki na poziomie 25 punktów bazowych).

Złoty w tym tygodniu kontynuował spadki, nawet gdy euro i forint węgierski zyskiwały na wartości. To sygnalizuje słabość polskiej waluty – zauważyli analitycy ING Banku Śląskiego.

Polska może nadal doświadczać spadków kursu złotego, zwłaszcza gdy równocześnie z luźną polityką monetarną mamy w planach rekordowe potrzeby pożyczkowe w 2024 roku.

"Złoty stracił do euro 20 groszy tylko w tydzień. Słuszną linię ma nasza władza" – zauważył na Twitterze dziennikarz "Newsweeka" Dariusz Ćwiklak, pokazując dramatycznie wyglądający wykres kursu euro z ostatniego tygodnia:

Kurs złotego załamał się po wrześniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej

Do spektakularnych strat tuż po decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która 6 września zaskoczyła rynki gwałtowną obniżką stóp 0 75 punktów bazowych (przy czym rynek oczekiwał obniżki na poziomie 25 punktów bazowych), nasza krajowa waluta w tym tygodniu dokłada kolejne straty.

Jak odnotował na Twitterze ekonomista Rafał Mundry, we wtorek rano złoty osłabił się w bardzo krótkim czasie aż o 5 groszy do wszystkich głównych walut:

Jak zauważyli w swoim komentarzu analitycy ING Banku Śląskiego, szczególnie powinno niepokoić, że złoty w tym tygodniu dalej tracił, gdy w górę do dolara szło euro i umacniał się także węgierski forint. Ich zdaniem to "sygnał indywidualnej słabości naszej waluty, którą wiążemy z obawami rynków finansowych co do polityki dezinflacyjnej w Polsce".

Złoty może dalej tracić, gdy rząd sygnalizuje rekordowe potrzeby pożyczkowe

Analitycy ING 13 września rano ostrzegli, że dziś możemy być świadkami podwyższonej zmienności na rynkach walut z uwagi na publikacje ważnych danych makro. Przed południem poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej w strefie euro (w lipcu skurczyła się aż o 2,2 proc. rok do roku przy prognozie zakładającej spadek o 0,3 proc.), które mogą ograniczyć prawdopodobieństwo podwyżki stóp na czwartkowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), co może w ich ocenie sprzyjać dolarowi.

Z kolei po południu ukażą się dane o inflacji w USA. "Słabszy od oczekiwań spadek inflacji bazowej także może wspierać amerykańską walutę, zwłaszcza, że główny inflacyjny wskaźnik najprawdopodobniej wzrósł ponownie z uwagi na wyższe ceny paliw – zauważali analitycy ING.

Złoty pozostanie pod presją, a nie pomaga mu też generalnie niekorzystne postrzeganie walut regionu. Do słabości krajowej waluty, obok rosnącego ryzyka oddalania się powrotu inflacji do celu, może przyczyniać się w ocenie ekonomistów z ING polityka fiskalna, a w szczególności wysoki poziom potrzeb pożyczkowych w 2024 roku (jak wynika z ustawy budżetowej na przyszły rok, potrzeby pożyczkowe netto mają zwiększyć się do nieco ponad 225 mld zł ze 143 mld zł w tym roku).

Rynek obecnie wycenia agresywne cięcia stóp procentowych w Polsce, co przy ostrożnym podejściu głównych banków centralnych w polityce pieniężnej może się przełożyć na dalsze spadki kurs złotego. "Wprawdzie inne kraje rozwijające się także obniżają stopy procentowe, jednak trend dezinflacyjny w przypadku cen bazowych jest tam bardziej zdecydowany. Co więcej, Polska prowadzi nieortodoksyjną politykę pieniężną, unikając przywrócenia dodatnich realnych stóp procentowych" – podkreślają w swoim komentarzu eksperci z ING.

