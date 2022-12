Złoty silniejszy do dolara i stabilny do euro

Złoty umocnił się do dolara, ale w stosunku do euro pozostawał stabilny. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała niespełna 4,69 zł.

Złoty w czwartek umocnił się w stosunku do dolara. Od początku dnia dolar stracił do złotego blisko 0,5 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,44 zł. W stosunku do euro kurs złotego pozostawał stabilny i wynosił niespełna 4,69 zł. Frank szwajcarski zyskał 0,1 proc. i kosztował niecałe 4,75 zł.

Euro w czwartek rano ok. 7.30 kosztowało 4,69 zł, dolar wyceniany był na 4,46 zł a frank szwajcarski - 4,74 zł.







