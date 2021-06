Złoty słabnie, rozczarowanie rośnie. Walutowa rzeczywistość kontra oczekiwania

Słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego rozwiały nadzieję na zmianę nastawienia w polityce pieniężnej i przybliżenie perspektywy podwyżki stóp. - Tak jak w sporcie, rozczarowania biorą się z wygórowanych oczekiwań i spodziewam się, że w kolejnych miesiącach dyskusja o słuszności prowadzonej przez NBP polityki nie przycichnie. Różnica zdań między prezesem Glapińskim a rynkiem będzie generować niepotrzebną zmienność złotego – podkreśla analityk DM TMS Brokers.

Rynek myślał życzeniowo

- Ruch stóp nie powinien mieć miejsca w tym roku, o ile na taką konieczność nie wskaże treść projekcji inflacyjnych. Rozczarowanie inwestorów sprawiło, że w ubiegłym tygodniu złoty należał do najsłabszych walut. Po zderzeniu z rzeczywistością i korekcie oczekiwań kanał polityki pieniężnej nie będzie w najbliższych miesiącach wieść kluczowej roli w umocnieniu złotego – podkreśla analityk.Zdaniem Konrada Białasa, analityka DM TMS Brokers, rynki finansowe w oczekiwaniu na decyzję RPP i wystąpienie Adama Glapińskiego kierowały się trochę myśleniem życzeniowym. - Wszystko, co przekazał prezes Glapiński, oznacza, że nie nie można oczekiwać zmian w polityce pieniężnej. Ale też nie była to zmiana nastawienia prezesa. Negatywna reakcja złotego bierze się wyłącznie z tego, że uczestnicy rynku przesądzili ścieżkę, którą będzie musiał podążać bank centralny. Przeświadczenie o wyższości swojej ekspertyzy przesłoniło prawdę, kto faktycznie podejmuje decyzje – stwierdził.- Tak jak w sporcie, rozczarowania biorą się z wygórowanych oczekiwań i spodziewam się, że w kolejnych miesiącach dyskusja o słuszności prowadzonej przez NBP polityki nie przycichnie. Różnica zdań między prezesem Glapińskim a rynkiem będzie generować niepotrzebną zmienność złotego – podkreśla analityk DM TMS Brokers.- Usunięcie z wyceny złotego premii za jastrzębi zwrot NBP niemal w całości już się dokonało, ale polska waluta będzie teraz bardziej podatna na ewentualne negatywne impulsy zewnętrzne – dodał Konrad Białas.Pewnej nerwowości na rynku walutowym oczekuje również Bartosz Sawicki, wskazuje jednak, że to przejściowe zjawisko. - W szerszym horyzoncie oczekujemy jednak powrotu złotego na wzrostową ścieżkę i spadku kursu wspólnej waluty do 4,40 zł na koniec grudnia - podsumowuje.