Złoty słabnie w oczach

Dolar w ostatnich dniach radzi sobie świetnie, tracą euro i złoty. Jak zauważa Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB, w przypadku kursu dolara do euro decyduje słabość europejskiej gospodarki. Dla złotego kluczowe mają być z kolei decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

We wtorek rano złoty tracił do głównych walut.

Straty złotego widoczne są szczególnie do dolara, który zyskuje do euro.

Ostatnie umocnienie dolara wynika – zdaniem Michała Stajniaka z domu maklerskiego XTB – z problemów strefy euro.

Bardzo słabo wygląda sytuacja w Niemczech, gdzie wskaźniki nastrojów spadły do poziomów obserwowanych na początku pandemii koronawirusa.

We wtorek rano (5 września) złoty tracił na wartości do głównych walut. Euro kosztowało 4,47 zł, frank szwajcarski 4,68 zł, a dolar – 4,14 zł.

Złoty w ostatnich dniach słabnie, gdy dolar umacnia się do euro

W ostatnich dniach nasza waluta traci przede wszystkim do dolara, gdy podobnie zachowuje się euro.

Amerykański dolar radzi sobie nadzwyczaj dobrze, nawet pomimo ostatnich słabych danych z rynku pracy. W przypadku kursu euro do dolara i ostatniego dużego spadku zdecydowanie ważniejsza jest słabość europejskiej gospodarki. Indeksy PMI wskazują na to, że recesja jest już w zasadzie faktem, co może być brane pod uwagę podczas kolejnej decyzji o wysokości stóp procentowych – komentuje Michał Stajniak z XTB.

Europejski Bank Centralny podejmie kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych 14 września 2023 r.. Fed (amerykański bank centralny) w tym miesiącu będzie decydował nieco później, bo 20 września.

Jak zauważa Stajniak, rynek wycenia, że zdecydowanie większe szanse na wyższe stopy mamy w strefie euro. "Obecnie wyceniane jest nawet 27 proc. prawdopodobieństwo na podwyżkę. Wydaje się, że jest to niewiele, ale z drugiej strony prawdopodobieństwo podwyżki ze strony Fedu we wrześniu wyceniane jest jedynie na 7 proc." – zauważa ekspert.

Mimo tak dużej dysproporcji to właśnie dolar amerykański ma się obecnie jednak znacznie lepiej niż euro. Zdaniem Stajniaka wynika to z wielu problemów gospodarczych w strefie euro, które obecnie są widoczne m.in. w ocenie europejskich przedsiębiorców. PMI dla przemysłu i w usługach (kluczowy wskaźnik nastrojów) w większości gospodarek znajduje się poniżej 50 punktów, czyli poniżej granicy uważanej za neutralny odczyt. Dodatkowo w Niemczech PMI dla przemysłu jest już nawet poniżej 40 punktów, co – jak podkreśla Stajniak – przypomina nam sytuację z pierwszego uderzenia pandemii Covid-19.

Chociaż sytuacja pod względem bezpieczeństwa energetycznego w Europie poprawiła się bardzo mocno w porównaniu do 2022 roku, to też jednocześnie Europa wciąż boryka się z wyższą inflacją niż w Stanach Zjednoczonych. "Jak widać, euro nie wydaje się mieć teraz dobrej karty" – podkreśla analityk domu maklerskiego XTB.

Dla kursu złotego ważne najbliższe posiedzenia RPP

Z perspektywy Polski we wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Eksperci są zgodni, że obniżka stóp procentowych jest niemal pewna, choć jednocześnie – jak zauważa Stajniak – nie zostały spełnione założenia, przy której obniżka mogłaby się pojawić. Inflacja jest wciąż 4-krotnie wyższa niż cel inflacyjny (w Polsce wynosi 2,5 proc. z odchyleniem 1-proc.), a ten cel według samej prognozy Narodowego Banku Polskiego może nie zostać osiągnięty nawet do końca 202 roku.

"Z perspektywy złotego ważne będzie to, jak uzasadnione będą obniżki i czy będzie to jedna lub dwie obniżki, czy raczej cały cykl" – zauważa Stajniak.

Jak dowiedzieliśmy się 1 września, wskaźnik PMI dla Polski w sierpniu 2023 roku wyniósł z kolei 43,1 pkt. wobec 43,5 pkt. w lipcu. Sygnały wskazujące na pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej odnotowano już 16 miesięcy z rzędu.

