Złoty słabszy do dolara, stabilny do euro

We wtorek rano złoty traci 0,2 proc. do dolara i jest stabilny do euro. Amerykańska waluta kosztuje 4,37 zł, a europejska 4,68 zł.

We wtorek ok. 7.10 za dolara płaci się 4,37 zł, o 0,2 proc. drożej.

Frank szwajcarski kosztuje 4,80 zł, o 0,3 proc. więcej. Notowania euro są stabilne, po 4,68 zł.

