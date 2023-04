Złoty słabszy do euro, mocniejszy do dolara

Złoty w czwartek po południu osłabił się o niespełna 0,1 proc. w stosunku do euro, które ok. 17.20 kosztowało 4,68 zł. Polska waluta umocniła się natomiast do dolara.

Złoty w czwartek osłabił się o niespełna 0,1 proc. w stosunku do euro, które ok. 17.20 wyceniano na nieco ponad 4,68 zł. Złoty umocnił się natomiast o nieco ponad 0,1 proc. w stosunku do dolara, który ok. 17.20 kosztował 4,29 zł. Złoty stracił w stosunku do franka szwajcarskiego, który drożał do nieco ponad 4,74 zł.

Euro w czwartek rano kosztowało koło 4,69 zł, dolar 4,3 zł a frank ponad 4,74 zł.

