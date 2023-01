We wtorek rano złoty traci na wartości do franka szwajcarskiego; notowania do euro i dolara pozostają stabilne. Euro kosztuje 4,67 zł, a dolar 4,38 zł.

We wtorek ok. 7.30 za euro płaci się 4,67 zł, podobnie jak w poniedziałek.

Dolar jest wyceniany po 4,38 zł, również bez zmian. Frank szwajcarski kosztuje 4,74 zł, o 0,21 proc. drożej.

Na stabilnym poziomie, 1,07 utrzymuje się kurs euro do dolara.

