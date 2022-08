Złoty we wtorek po południu zyskał w stosunku do dolara, stracił do euro, które ok. godz. 17.00 kosztowało 4,77 zł.

Złoty we wtorek po południu tracił do euro blisko 0,3 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17.00 kosztowała 4,77 zł. Z kolei dolar stracił w stosunku do złotego ok. 0,4 proc. i ok. godz. 17.00 kosztował nieco ponad 4,77 zł.

Kurs franka szwajcarskiego był po południu zbliżony do notowań z rana. Frank kosztował 4,96 zł.

