Złoty słabszy wobec głównych walut

We wtorek po długim weekendzie złoty jest słabszy wobec głównych walut niż w piątek wieczorem. Euro we wtorek rano kosztowało niespełna 4,68 zł.

Euro we wtorek rano kosztowało niespełna 4,68 zł, podczas gdy w piątek wieczorem notowane było po 4,66 zł.

Także w stosunku do dolara złoty stracił w czasie długiego weekendu. Amerykańska waluta we wtorek ok. godz. 8.30 kosztowała 4,6 zł, podczas gdy w piątek pod koniec handlu dolar był wyceniany na 4,54 zł.

We wtorek rano kurs franka szwajcarskiego wynosił prawie 4,87 zł, tymczasem w piątek wieczorem - 4,82 zł.

